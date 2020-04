Die zuletzt fulminante Erholung der Aktien von Amazon hat den Online-Händler in puncto Börsenwert am Montag auf Augenhöhe mit Apple gebracht. Nach einer Rally von fast 50 Prozent seit dem Crash-Tief von Mitte März - und einem Rekordhoch am 16. April - ist Amazon mittlerweile exakt 1,18 Billionen Dollar schwer.Auf einen ähnlich hohen Wert bringt es gegenwärtig Apple. Mit 1,24 Billionen Dollar ist der iPhone-Hersteller das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Apple-Aktie hatte ihr Crash-Tief erst ...

