Die Verwerfungen am amerikanischen Ölmarkt sind noch nicht beendet. Spotpreis und Terminpreis sind nicht vergleichbar. Die erheblichen Preisschwankungen am Terminmarkt beruhen auf umfangreichen Notverkäufen alter Kontrakte. Das dürfte noch einige Wochen so bleiben, bis alle diese Kontrakte wirklich abgerechnet sind. Mit dem nachhaltigen Ölverbrauch in der Zukunft hat dies nur wenig zu tun. Keine Terminkontrakte handeln!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



