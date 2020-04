flatex Morning-news (28.04.2020)

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenbeginn mit einem hohen Kursgewinn glänzen. Der DAX schloss via Xetra mit einem Kursgewinn von 3,13 Prozent bei 10.659,99 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,03 Milliarden Euro. Zu den größten Gewinnern gehörten die Aktien der Deutschen Bank und der Deutschen Lufthansa. Das Wertpapier der größten deutschen Privatbank kletterte mit einem Plus von 12,68 Prozent enorm, schloss bei 6,14 Euro und manövrierte sich so auf die Pole Position der 30 DAX-Werte, knapp gefolgt von der Aktie der Deutschen Lufthansa, die sich kräftig um 10,45 Prozent auf 7,93 Euro erholte. Die Deutsche Bank publizierte bereits in der Nacht vom Sonntag auf den Montag vorab solides Zahlenwerk. Die Überraschung war somit wirklich geglückt ? und dies ganz besonders in Zeiten der Corona-Krise. Die Deutsche Bank erwartet für das erste Quartal ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 206 Millionen Euro und einen Quartalsgewinn von 66 Millionen Euro aus. Der Quartalsbericht wird offiziell am 29. April veröffentlicht. Das Wertpapier der Deutschen Lufthansa profitierte aufgrund von Meldungen seitens der Bundesregierung, die ?Lufthansa als starkes Unternehmen erhalten? zu wollen, wie man einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters entnehmen konnte. ?Die Bundesregierung werde ein klares Bekenntnis zur Lufthansa abgeben?, hieß es. In Regierungskreisen ringt man aber noch um die Ausgestaltung (ob mit oder ohne Mitspracherecht oder in Form einer stillen Beteiligung). Einem weiteren Bericht von Reuters zufolge, der sich auf Angaben von Insidern bezieht, könnte das gesamte Finanzpaket aus bis zu 10 Milliarden Euro bestehen. Dies würde auch staatliche Hilfen für die Lufthansa-Tochtergesellschaften Austrian Airlines (AUA), Swiss und Brussels Airlines beinhalten. An der Wall Street konnten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 an ihre Gewinne vom Freitag anknüpfen. Besonders der Dow Jones erreichte mit einem Plus von 1,51 Prozent die höchsten Zugewinne und schloss bei 24.133,78 Punkten.

Am heutigen Dienstag stehen um 08:45 Uhr das französische Verbrauchervertrauen für den April und um 09:00 Uhr die spanische Arbeitslosenrate zur Bewertung an. Um 10:00 Uhr folgt die Ausgabe der EZB-Kreditumfrage und um 12:00 aus Großbritannien das Ergebnis der industriellen Trendumfrage des CBI für den Monat April. Am Nachmittag werden aus den USA um 14:30 Uhr zunächst die Lagerbestände des Großhandels für den März ausgewiesen, sowie um 15:00 Uhr der S&P/Case-Shiller Hauspreisindex für den Februar und um 16:00 Uhr das US-verbrauchervertrauen zeitgleich mit dem Richmond Fed Index (beide für den April). Nach dem Börsenschluss werden noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände publiziert. Von der Unternehmensseite ist der Kalender prall gefüllt. Bereits am Morgen publizierten unter anderem Siltronic und Kion ihre neuesten Quartalszahlen. Aus den USA werden im Verlauf des Tages Quartalsergebnisse von PepsiCo, Caterpillar, 3M, Merck & Co, Pfizer, UPS, Alphabet, Mondelez International, Starbucks, AMD, S&P Global, Sirius XM Holdings, Rockwell Automation, Ford, Juniper Networks und Helen of Troy erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich leichte Kursgewinne auf. Die US-Futures notierten kurz vor dem europäischen Handelsstart mit Abgaben. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 10.680 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag via Xetra mit einem hohen Kursgewinn von 3,13 Prozent bei 10.659,99 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 14. April 2020 bei 10.820,17 Punkten bis zum Verlaufstief des 16. April 2020 bei 10.236,24 Punkten, wären die Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 10.682 und 10.820 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 10.905/10.958/11.043 und 11.181 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.528/10.459/10.374 und 10.236 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 10.151/10.099/10.114 und 9.876 Punkten in Betracht.

