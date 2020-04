FRANKFURT (Dow Jones)--Von Euro-Bargeld geht nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta kein erhöhtes Infektionsrisiko aus. Panetta schrieb in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Europäische Zentralbank (EZB) arbeite mit führenden Laboren zusammen, um das Verhalten von Coronaviren auf verschiedenen Oberflächen zu beurteilen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass auf Oberflächen wie etwa Plastik in den ersten Stunden 10 bis 100 Mal so viele Viren überleben wie auf Euro-Banknoten.

"Aus anderen Analysen geht hervor, dass poröse Oberflächen von Baumwollbanknoten das Virus deutlich schlechter übertragen als glatte Oberflächen wie Kunststoff", schrieb Panetta. Im Vergleich zu anderen Oberflächen, mit denen die Menschen tagtäglich in Berührung kämen, gehe von Banknoten insgesamt kein erhöhtes Infektionsrisiko aus.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.