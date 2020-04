Von Januar bis Februar 2020 ist in Deutschland der Bau von 4,0 Prozent mehr Wohnungen als im Vorjahreszeitraum genehmigt worden. Insgesamt waren es 51.300 Wohnungen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Februar 2020 rund 45.100 Wohnungen genehmigt, so die Statistiker. Das waren 5,8 Prozent oder 2.500 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser um 7,9 Prozent und die für Zweifamilienhäuser um 7,6 Prozent.



Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank dagegen um 1,7 Prozent. Bei den neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden, die von Januar bis Februar 2020 genehmigt wurden, erhöhte sich der umbaute Raum gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24,2 Prozent auf 37,2 Millionen Kubikmeter, so das Bundesamt. Dies sei der höchste im Zeitraum Januar bis Februar gemessene Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass dieser Wert in der Vergangenheit zum Teil sehr stark schwankte.

