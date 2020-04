Die Aussicht auf ein Lockern des Lock-down-Modus in mehreren Staaten hat das Interesse am Krisenschutz Gold leicht abflauen lassen.Ein markanter Rückschlag scheint angesichts der miserablen wirtschaftlichen Perspektiven aber relativ unwahrscheinlich zu sein. So stehen zum Beispiel am morgigen Mittwoch die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum zur Bekanntgabe an. Doch von Wachstum kann man dabei eher nicht sprechen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...