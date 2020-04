Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Showa" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen des Feiertags "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. "Die Gesundheitskrise ist anders als alles, was wir je erlebt haben", sagte Calhoun laut Redetext auf der Hauptversammlung von Boeing zu den Aktionären. "Es wird Jahre dauern, bis sie wieder den Stand vor der Pandemie erreicht". Mit Blick auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sagte der CEO, die weltweiten Einnahmen der Fluggesellschaften dürften in diesem Jahr um 314 Milliarden US-Dollar sinken. In den USA blieben mehr als 2.800 Flugzeuge am Boden. Die Nachfrage der Passagiere ist gegenüber dem vergangenen Jahr um 95 Prozent gesunken. "Wir befinden uns in einem unvorhersehbaren und sich schnell verändernden Umfeld, und es ist schwer abzuschätzen, wann sich die Situation stabilisieren wird", fügte er hinzu. "Aber wenn dies der Fall sein wird, wird der kommerzielle Markt kleiner sein und die Bedürfnisse unserer Kunden werden anders sein." Zu Produktionskürzungen oder geplanten Stellenstreichungen nannte Calhoun nur wenige Einzelheiten. Dazu will sich Boeing am Mittwoch äußern, wenn der Konzern seine Zahlen für das erste Quartal vorlegt und erstmals offiziell Einblick in die finanziellen Turbulenzen durch die Pandemie gibt. Laut informierten Personen war ein Abbau von 10 Prozent der Belegschaft in der Passagierflugzeugsparte im Gespräch.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:25 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 90,0 zuvor: 120,0 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nasdaq-100-Indikation 8.829,00 +0,02% Nikkei-225 19.758,79 -0,12% Kospi 1.930,77 +0,42% Shanghai-Composite 2.811,28 -0,15% S&P/ASX 200 5.307,80 -0,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den Aufschlägen zum Wochenauftakt werden mancherorts Gewinne mitgenommen. In den USA beginnt im späteren Tagesverlauf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, deren Ergebnis am Mittwochabend deutscher Zeit bekanntgegeben wird, so dass die asiatischen Börsen erst am Donnerstag darauf reagieren können. Auch das ist für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten. Zentrales Thema ist nach wie vor die Coronavirus-Krise. Hoffnungen, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert oder gar aufgehoben werden und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, wechseln sich ab mit der Angst vor den konjunkturellen Folgen der Pandemie. Daneben läuft die Bilanzsaison auf Hochtouren. In Hongkong hat die Bank HSBC während der Mittagspause der dortigen Börse ihre Erstquartalszahlen veröffentlicht und dabei eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr ausgegeben. Die Aktie hatte bis zur Mittagspause um 1,8 Prozent zugelegt, nach Wiederaufnahme des Handels gibt sie die Gewinne fast vollständig ab. Der Kurs der südkoreanischen LG Chem steigt in Seoul um 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Mit Enttäuschung werden hingegen die Zahlen von S-Oil aufgenommen. Die Aktie fällt um 4,5 Prozent. Die Aktie der japanischen Renesas Electronics verbessert sich um 8,1 Prozent, nachdem der Gewinn im ersten Quartal über den Erwartungen ausgefallen ist. Panasonic hat derweil seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 2,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Zahlreiche Quartalsausweise haben am Montag Bewegung in den nachbörslichen Handel gebracht. Unter anderem öffneten der Klinikbetreiber Universal Health, der Getränkehersteller Keurig Dr Pepper und das Halbleiterunternehmen NXP ihre Bücher.

Für NXP ging es auf nasdaq.com um 4 Prozent aufwärts, nachdem Zahlen und Ausblick des Unternehmens die Erwartungen des Marktes erfüllt hatten. Keurig Dr Pepper wiederum profitierte von Hamsterkäufen der Verbraucher aufgrund der Corona-Pandemie und setzte im ersten Quartal mehr um, als Analysten erwartet hatten. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf die Erwartungen. Die Aktie stieg daraufhin um 6 Prozent.

Universal Health Services musste hingegen seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr zurückziehen. Wegen der Corona-Krise verzeichneten die Kliniken des Unternehmen ab der zweiten März-Hälfte weniger Patienten, weil ambulante und stationäre Therapien verschoben wurden. Die Folgen der Pandemie für das Unternehmen ließen sich derzeit nicht beziffern, teilte Universal Health mit und setzte daher sowohl die Quartalsdividende als auch sein Aktienrückkaufprogramm aus. Die Aktie fiel um 2,9 Prozent.

Designermöbel-Hersteller Knoll kürzte ebenfalls die Dividende, aber auch die geplanten Investitionen, um finanziell flexibler zu werden. Die Aktie stieg um 2,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.133,78 1,51 358,51 -15,43 S&P-500 2.878,48 1,47 41,74 -10,90 Nasdaq-Comp. 8.730,16 1,11 95,64 -2,70 Nasdaq-100 8.837,66 0,58 51,05 1,20 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,97 Mrd 1,06 Mrd Gewinner 2.329 1.835 Verlierer 644 1.107 Unverändert 46 72

Fest - Zurückgehende Neuinfektionen in Europa und Lockerungen der strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in vielen Ländern stützten die US-Börsen. Auch einige US-Bundesstaaten erlaubten die Öffnung von Restaurants und Ladengeschäften wieder. Selbst im hart getroffenen Bundesstaat New York wurde über Lockerungsmaßnahmen nachgedacht. Finanzminister Steven Mnuchin stellte bereits eine Konjunkturerholung ab Juni in Aussicht. Boeing gaben gegen den Markttrend um 0,4 Prozent nach. Der Flugzeugbauer hatte einen Kaufvertrag über 4,2 Milliarden Dollar mit seinem brasilianischen Konkurrenten Embraer platzen lassen. Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. Apple hinkten mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent dem Markt ebenfalls hinterher. Der Technologieriese will offenbar mit den neuen iPhone-Modellen erst einen Monat später als bislang geplant in die Massenproduktion gehen, wie Kreise berichteten. GM stiegen um 2,3 Prozent. Der Autobauer setzte die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm wegen der Auswirkungen der Pandemie aus, um seine Bilanz zu stärken. Die Liquiditätssicherung kam gut an. Tesla schnellten indes um 10,1 Prozent empor. Laut Berichten will der Elektroautobauer seine wichtigste Produktionsstätte in Kalifornien nächste Woche wieder anfahren.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 -0,8 0,22 -99,0 5 Jahre 0,40 2,4 0,38 -152,4 7 Jahre 0,57 4,7 0,52 -168,0 10 Jahre 0,66 5,6 0,60 -178,5 30 Jahre 1,26 8,1 1,18 -181,1

Der Rentenmarkt wurde von der steigenden Risikoneigung belastet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0830 -0,0% 1,0832 1,0842 -3,4% EUR/JPY 116,04 -0,1% 116,17 116,19 -4,8% EUR/GBP 0,8714 -0,0% 0,8716 0,8720 +3,0% GBP/USD 1,2424 -0,0% 1,2427 1,2433 -6,3% USD/JPY 107,20 +0,1% 107,25 107,16 -1,4% USD/KRW 1224,50 -0,7% 1221,94 1226,64 +6,0% USD/CNY 7,0844 +0,1% 7,0865 7,0778 +1,7% USD/CNH 7,0917 -0,0% 7,0932 7,0824 +1,8% USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7506 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,6457 -0,1% 0,6465 0,6458 -7,9% NZD/USD 0,6006 -0,3% 0,6042 0,6064 -10,8% Bitcoin BTC/USD 7.705,01 -0,4% 7.733,51 7.685,76 +6,9%

Als vermeintlich sicherer Währungshäfen war mit gestiegener Risikoneigung auch der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 11,36 12,78 -11,1% -1,42 -80,9% Brent/ICE 19,33 19,99 -3,3% -0,66 -69,9%

