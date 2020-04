(Tippfehler in der Überschrift behoben)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Systemanbieter Cancom erwartet trotz der Corona-Pandemie mehr Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Das Unternehmen werde zwar "sicher von Störungen in der IT-Lieferkette" betroffen sein, auch die Kunden seien von den Krisenmaßnahmen betroffen, erklärte Konzernchef Rudolf Hotter am Dienstag in München bei der Vorlage der Zahlen für 2019. Dennoch erwarte das Unternehmen unverändert weiteres Wachstum. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften daher moderat zulegen.



Wegen der finanziell soliden Lage will Cancom für das vergangene Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 0,50 Euro je Aktie zahlen. Die Veröffentlichung des eigentlich für den Dienstag angekündigten Geschäftsberichts verzögert sich unterdessen weiter. Sie wird nun für den 30. April angestrebt, da der Prüfprozess noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, wie es hieß./nas/jha

