Corestate Capital Holding ISIN: LU1296758029 wurde kräftig in den Keller geprügelt und landete zuletzt bei einem Tief von 16,67 Euro am 24. April. Am Montag gab es eine Gegenwehr und das könnte immerhin ein Indiz dafür sein, dass irgendwo noch ein paar Bullen sitzen, die den kompletten Kursverfall verhindern wollen. Jetzt muss man gut aufpassen, ob die Gegenreaktion ausgereicht hat, um einen neuen Aufstieg zu starten. Die Chartindikatoren haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...