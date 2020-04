Die Wiener Börse dürfte am Dienstag gut behauptet eröffnen. Der heimische Leitindex ATX wurde von einer Bank rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um gut 0,1 Prozent höher indiziert. An den europäischen Leitbörsen zeichnet sich ebenfalls eine positive Handelseröffnung ab.Die Marktteilnehmer werden zunehmend optimistischer, was die Bewältigung der Corona-Pandemia angeht. In Österreich lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...