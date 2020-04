Die US-amerikanischen Ölproduzenten, die sich inmitten der durch das Coronavirus verursachten Nachfragevernichtung einer Lagerkrise gegenübersehen, haben damit begonnen, Lieferungen in das nationale Notlager oder die strategische Erdölreserve (SPR) zu veranlassen. Bislang haben die Produzenten in diesem Monat 1,1 Mio. Barrel an die SPR geliefert. ...

