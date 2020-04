Zach Pandl, Co-Head of Global FX and EM Strategy bei Goldman Sachs, sagte in seiner jüngsten Research-Notiz, dass die US-Aktien, einschließlich des S&P 500 Index, wahrscheinlich der düsteren US-Gewinnsaison und der durch das Coronavirus verursachten Wirtschaftskontraktion standhalten werden. Wichtige Zitate "Das basiert auf einer historischen Analyse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...