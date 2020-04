München (ots) - Prinz George (6) ist und bleibt der König der Herzen. Das zeigt eine exklusive Kantar-Emnid-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1032 Frauen in Deutschland befragt wurden: Wer ist das Lieblings-Kind aus den europäischen Königshäusern? Englands Sunnyboy nennen insgesamt 17 Prozent. Besonders ins Herz geschlossen wird er von der Altersgruppe seiner Eltern Prinz William (37) und Kate (38) - von den 30- bis 39-Jährigen. Der Zweitklässler besucht die Thomas's Battersea Privatschule in London. Neben Hubschraubern und Lego ist Fußball Georges große Leidenschaft. Am liebsten hört er Englands Fußball-Hymne "Three Lions". "Seit der letzten WM spielt er das Lied jeden Morgen", verriet William. Auch Georges Bodenständigkeit kommt gut an. Er hilft seiner Mama beim Kuchen backen, bei der Gartenarbeit und die Einkäufe ins Haus zu tragen.Platz zwei der Umfrage belegt die schwedische Prinzessin Estelle (8) mit 16 Prozent. Mit ihrer ungezwungenen Art fliegen ihr die Herzen der Menschen in Windeseile zu. Dabei scheint die sportliche Achtjährige keine Berührungsängste zu kennen, schüttelt fleißig Hände und lacht fröhlich in die Kameras. Tagsüber geht die künftige Thronfolgerin auf eine Privatschule, aber die behutsame Ausbildung zur künftigen Königin hat schon begonnen. Ihre Mama, Kronprinzessin Victoria (42) und Opa König Carl Gustaf (73) nehmen den wissbegierigen Wirbelwind immer wieder zu historisch bedeutsamen Orten mit oder besuchen mit ihr eine Ausstellung im Museum. Besonders beliebt ist Estelle bei den über 60-Jährigen.Den dritten Platz im Ranking erreicht Prinzessin Charlotte, die am 2. Mai fünf Jahre alt wird. Sie ist Georges kleine Schwester, aber gibt schon jetzt den Ton an im Hause Cambridge. Denn Charlotte liebt es, zu bestimmen. "Sie hält uns ganz schön auf Trab", verriet Prinz William (37) über seine Tochter. Charlottes selbstbewusste Art kommt vor allem bei den 14- bis 29-Jährigen gut an. Seit September besucht sie die erste Klasse der Thomas's Battersea Schule. "Sie konnte es kaum erwarten, mit George zusammen in die Schule zu gehen", erzählte William. Charlotte ist zudem eine begabte Turnerin. "Radschlag, Handstand, alles. Es ist so gut für ihre Balance und Koordination", verriet Mama Kate (38).Den vierten Rang teilen sich Prinz Oscar (4) von Schweden und Prinz Louis (2) von Cambridge mit jeweils drei Prozent. Es folgen Prinzessin Josephine (9) von Dänemark mit zwei Prozent, Prinzessin Sofía (13) von Spanien und Prinz Vincent (9) von Dänemark mit jeweils einem Prozent sowie Prinzessin Leonor (14) von Spanien und die Zwillinge Jacques und Gabriella (5) von Monaco mit jeweils null Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29590/4582541