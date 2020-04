++ CB-Verbrauchervertrauen fällt voraussichtlich auf 88 Punkte ++ Riksbank dürfte heute in Wartehaltung verbleiben ++ US-Berichtssaison in vollem Gange ++An den weltweiten Finanzmärkten ist heute eine gemischte Stimmung zu beobachten. Die Aktien kämpfen um eine klare Richtung, während sich die Ölpreise weiter zurückziehen. Die Riksbank wird am Morgen den Zinsentscheid bekannt geben, aber es wird keine Änderung erwartet. Der CB-Verbrauchervertrauensindex für April wird wahrscheinlich größere ...

