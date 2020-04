Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in Schwierigkeiten geratenen Restaurantbetrieben notfalls mit einem "Rettungsfonds für die Gastronomie" helfen, falls es noch auf längere Zeit nicht zu einer Öffnung des Sektors kommt. "Wir denken ständig über die Möglichkeiten nach, weiter zu lockern", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin.

"Als Wirtschaftsminister sage ich, sollte es wider Erwarten noch lange dauern, bis eine Öffnung möglich ist, dann müssen wir bei den Hilfen auch nachlegen, dann brauchen wir so etwas wie einen Rettungsfonds für die Gastronomie", erklärte der CDU-Politiker. Über Öffnungen werde bei Videokonferenzen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministrepräsidenten der Länder in dieser und der kommenden Woche beraten. "Natürlich wollen wir, dass alle Geschäfte und alle Gaststätten wieder öffnen können", erklärte Altmaier.

Die Regierung sei darauf vorbereitet, den Betrieben zu helfen, damit sie durchhalten könnten. "Wo es notwendig ist, müssen wir auch notfalls die Hilfsprogramme verbessern und nachlegen", sagte Altmaier. Er gehe davon aus, "dass wir all das, was verantwortlich ist, auch tun werden", hob der Wirtschaftsminister hervor. Zugleich bat er aber angesichts einer wieder gestiegenen Ansteckungskennziffer um Verständnis, "dass wir sehr, sehr vorsichtig vorgehen, damit wir am Ende nicht alle Öffnungen wieder zurücknehmen müssen".

April 28, 2020

