Morgan und Richards sehen zumindest mittelfristig inflationäre Tendenzen. 27. April 2020. LONDON (Jupiter AM). Seit der globalen Finanzkrise liegt die Inflation mit einer durchschnittlichen Rate von 1,3 Prozent in der Eurozone und 1,6 Prozent in den USA hartnäckig unter der historischen Norm und den Zielwerten der Notenbanken. Dabei haben antideflationäre Maßnahmen wie Negativzinsen und Anleihekäufe in diesem Zeitraum für außergewöhnlich lockere Finanzierungsbedingungen gesorgt. Durch die Anleiheankäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...