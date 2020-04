FRANKFURT (dpa-AFX) - Die führenden deutschen Tourismusverbände haben sich für eine schrittweise Aufhebung der innereuropäischen Corona-Reisebeschränkungen ausgesprochen. "Wo die Hygieneregeln beachtet werden, muss Urlaub auch wieder möglich sein, auch in Europa", schreiben die Vertreter von Tourismus, Reiseveranstaltern, Gastgewerbe und Luftverkehr in einem gemeinsamen Artikel, der am Dienstag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht wurde.



Zunächst sollten Länder mit erfolgreichen Schutzmaßnahmen in bilateralen Verhandlungen die Reisebeschränkungen gegenseitig aufheben, schlagen die Verbände vor. Eine Öffnung innerhalb der gesamten EU sei dann der nächste Schritt. Wenig hilfreich seien Hinweise, dass die Menschen in diesem Jahr gar nicht mehr Urlaub planen sollten oder allenfalls im Inland verreisen könnten./ceb/DP/stk

