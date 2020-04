Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Beschäftigungsbarometer stürzt auf historisches Tief

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer hat im April wegen der Corona-Krise einen Rekordrückgang verzeichnet. Das Beschäftigungsbarometer stürzte von 93,4 Punkten im März auf jetzt 86,3 Punkte ab, wie das Institut berichtete. Dies ist ein historisches Tief. Auch war der Rückgang des Barometers noch nie so stark. "Die Personalabteilungen der deutschen Unternehmen bereiten sich auf Entlassungen vor. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird daher steigen", kommentierte das Ifo-Institut.

Altmaier plant notfalls Rettungsschirm für Restaurants

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in Schwierigkeiten geratenen Restaurantbetrieben notfalls mit einem "Rettungsfonds für die Gastronomie" helfen, falls es noch auf längere Zeit nicht zu einer Öffnung des Sektors kommt. "Wir denken ständig über die Möglichkeiten nach, weiter zu lockern", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 156.337 angegeben - ein Plus von 1.144 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 158.758 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 5.913 Todesfälle, die JHU 6.126 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 117.400.

EZB-Direktor: Kein erhöhtes Infektionsrisiko durch Bargeld

Von Euro-Bargeld geht nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta kein erhöhtes Infektionsrisiko aus. Panetta schrieb in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Europäische Zentralbank (EZB) arbeite mit führenden Laboren zusammen, um das Verhalten von Coronaviren auf verschiedenen Oberflächen zu beurteilen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass auf Oberflächen wie etwa Plastik in den ersten Stunden 10 bis 100 Mal so viele Viren überleben wie auf Euro-Banknoten.

Panetta: EZB prüft Ausgabe eines digitalen Euro

EZB-Direktor Fabio Panetta hat das Interesse der Europäischen Zentralbank (EZB) an einem digitalen Euro bekräftigt. "Eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe wägt derzeit die Argumente für und gegen die Einführung einer digitalen Währung ab, die über Intermediäre oder sogar direkt von den Verbrauchern mithilfe ihrer elektronischen Endgeräte (wie Smartphones oder Tablets) für ihre täglichen Ausgaben genutzt werden könnte", schrieb Panetta in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In Italien 150 Ärzte an Covid 19 gestorben - Insgesamt fast 27.000 Todesfälle

In Italien sind mehr als 150 Ärzte an der Corona-Epidemie gestorben. Der Chirurgen-Verband Fnomceo gab ihre Zahl mit 151 an. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 26.977, wie die Gesundheitsbehörden in Rom mitteilten. Damit bleibt Italien das am meisten betroffene Land in Europa vor Spanien und Frankreich. Weltweit zählen nur die USA mehr Tote. Innerhalb von 24 Stunden starben in Italien 333 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das neuartige Coronavirus verursacht wird.

Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Frankreich steigt wieder

Nach einem mehrtägigen Rückgang ist die Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Frankreich wieder gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 437 Menschen an der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit. An den Tagen zuvor war diese Zahl stetig gesunken, am Sonntag hatte sie bei 242 gelegen. Insgesamt starben in Frankreich damit mehr als 23.200 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.

Geringster Anstieg der Corona-Todesfälle in britischen Kliniken seit März

In Großbritannien sind binnen 24 Stunden weitere 360 Menschen im Krankenhaus am Coronavirus gestorben. Dies sei der geringste Anstieg seit vergangenem Monat, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt sind damit in den Kliniken des Landes nach offiziellen Angaben 21.092 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Weltweit fast 209.000 Corona-Todesfälle - Agentur

Weltweit sind mittlerweile fast 209.000 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab, starben mindestens 208.973 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Fast drei Millionen Menschen haben sich demnach mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Mindestens 818.700 Menschen gelten inzwischen als geheilt.

Veranstalter: Absage Olympischer Spiele im Fall andauernder Pandemie 2021

Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele sollen nach Veranstalterangaben im Fall einer dann weiter andauernden Pandemie abgesagt werden. Die Spiele könnten nicht über 2021 hinaus verschoben werden, sagte Japans Chef-Organisator Yoshiro Mori der Zeitung Nikkan Sports. "In dem Fall werden sie abgesagt."

Trump lässt Entschädigungsforderungen an China wegen Virus prüfen

US-Präsident Donald Trump will möglicherweise Entschädigungen von China für die Corona-Pandemie einfordern. Seine Regierung prüfe derzeit, wie Peking für die Verbreitung des Coronavirus "zur Rechenschaft gezogen" werden könne, sagte Trump in Washington. Er äußerte sich nicht dazu, welche Entschädigungssumme seine Regierung verlangen könnte. Es handle sich um eine "sehr substanzielle" Summe, sagte Trump lediglich. Trump hat China wiederholt wegen seines Umgangs mit dem Coronavirus scharf kritisiert.

Verwirrung um Trumps Pressekonferenzen zum Coronavirus

Verwirrung und Neuausrichtung: Nach dem Desinfektionsmittel-Debakel sollen die Coronavirus-Pressekonferenzen von US-Präsident Donald Trump ein neues Format bekommen. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany sagte im Sender Fox News, die Arbeit des Präsidenten solle auf neue Art und Weise dargestellt werden. Während Trump seine Angriffe auf die Medien fortsetzte, wurde eine Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus zunächst angekündigt, dann abgesagt und dann wieder angesetzt.

Oberster US-Gerichtshof lehnt neue Grundsatzentscheidung zu Waffenrecht ab

Der Oberste US-Gerichtshof hat eine neue Grundsatzentscheidung zur höchst umstrittenen Frage des Waffenrechts abgelehnt. Der Supreme Court in Washington erklärte, eine Klage gegen Waffenbeschränkungen in New York sei nach einer Gesetzesänderung in der Großstadt hinfällig. Die Obersten Richter legten den Fall deswegen zu den Akten - zur großen Erleichterung von Waffengegnern. Diese hatten eine Grundsatzentscheidung zugunsten von Waffenbesitzern befürchtet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr 95 (März: 103)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: 87

Japan/Arbeitslosenquote März 2,5% (PROG: 2,5%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.