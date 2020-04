Telefonkonferenzen gehören pandemiebedingt zum Arbeitsalltag. Ob Projekt-Jour-Fix oder Teammeeting - in Zeiten, in denen wir uns nicht persönlich treffen können, greifen wir zum Hörer. Damit die Kommunikation hier klappt, musst du als Führungskraft ein paar wichtige Regeln beachten. Virtuelle Teams zu managen, war bisher eher ein Konzernthema - insbesondere dort, wo Mitarbeiter an verschiedenen Standorten aktiv sind. In Zeiten der Pandemie ist Führen ohne physisches Miteinander plötzlich Alltag in einem Großteil der Unternehmen. Mitarbeiter arbeiten, wenn irgend möglich, von zu Hause aus. "Das stellt die meisten Führungskräfte vor große Herausforderungen", so Katja Nagel, ...

