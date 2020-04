Der Bericht zur Bilanzsonderprüfung von Wirecard wurde am Dienstagmorgen übergeben - und ist nun auf der Firmenhomepage einzusehen. Aussagen seitens der Prüfgesellschaft KPMG verunsichern jedoch erneut. Bei den Wirecard-Aktionären hat sich am Dienstagmorgen zumindest ein klein wenig Erleichterung breit gemacht. So äußerte sich der Bezahldienstleister nach unerwartet langem Warten zur Bilanzsonderprüfung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...