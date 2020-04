Immer mehr Länder gehen - wenn auch nur sehr kleine Schritte - aus dem Lockdown heraus in Richtung Normalität. Auch wenn der Weg bis dahin noch sehr weit ist, verstärkt sich an den Börsen mit den Lockerungsmaßnahmen auch die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung. Und auch wenn die Corona-Krise noch längst nicht ausgestanden ist, es gilt weltweit mittlerweile zumindest nicht mehr die höchste Warnstufe. Allerdings beginnt nun eine entscheidende Phase, in der die tatsächlichen Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...