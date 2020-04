Frequentis hat in Norwegen eine virtuelle Vor-Ort-Abnahme durchgeführt. In der Woche vor Ostern führte das Nødnett-Team die erste geografisch verteilte "Remote"-Software-Abnahme in der Geschichte des Projekts durch. Diese Abnahme war besonders wichtig, weil sie die Grundlage für das bevorstehende Midlife-Upgrade für alle Leitzentralen der Polizei und des Gesundheitswesens in Norwegen im Jahr 2020 bilden soll, teilt Frequentis mit. CEO Norbert Haslacher: "Unsere hochverfügbaren Lösungen und Services für sicherheitskritische Leitzentralen erlauben es den norwegischen Kunden, die Möglichkeiten des sicheren Digital-Funknetzes Nødnett für alle Notfalldienste in Norwegen voll auszuschöpfen. Wir arbeiten bereits seit mehr als 15 ...

