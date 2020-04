Der Abverkauf in diesem Jahr hat viele Anleger nervös gemacht. Wer in solchen Phasen auf ein ausgeklügeltes Handelssystem zurückgreifen kann ist klar im Vorteil. Der TSI-Fonds bietet genau solch ein System und ist dabei für jeden zugänglich.Seit Auflage des TSI-Fonds (WKN HAFX6Q) im Januar 2014 konnten Anleger bereits von einer starken Rendite von über 55,2 Prozent nach Spesen profitieren. Eine Investition in den DAX hätte im selben Zeitraum gerade einmal 13,6 Prozent gebracht. Diese starke Outperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...