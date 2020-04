Angesichts der zunehmenden Cybersicherheitsrisiken durch Fernarbeit während der globalen COVID-19-Pandemie hat sich das in London ansässige Cybersecurity-Startup swIDch verpflichtet, eine kostenlose Testversion seines OTAC (One Time Authentication Code) bereitzustellen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, das Zugriffsmanagement ihrer Mitarbeiter sicherer zu verwalten.

COVID-19 zwingt fast jedes Unternehmen und jede Organisation auf der ganzen Welt dazu, Richtlinien für das Arbeiten von zu Hause aus zu verabschieden. Diese neue Norm fordert von IT-Administratoren, schnell sicherzustellen, dass alle Telemitarbeiter Zugriff auf die Unternehmensanwendungen und -informationen haben, die sie benötigen, um so effizient und produktiv wie möglich zu sein. Da Mitarbeiter jetzt in einem offenen Netzwerk arbeiten, sind sie anfällig für Hacking und Unternehmen verlassen sich auf Kombinationen alter Authentifizierungstechnologien wie ID, Kennwörter und OTPs (Einmalpasswörter), um Hacker von sensiblen Daten und Systemen fernzuhalten. Diese Technologien erweisen sich jedoch als kostspielig und weniger sicherheitsrelevant, da im Verizon Breach Investigation Report 2019 angegeben ist, dass "gefährdete Anmeldeinformationen für über 80 aller (Daten-)Verstöße verantwortlich sind".

Um dieses Problem zu lösen, bietet swIDch die OTAC-Technologie an, mit der Mitarbeiter einen einmaligen dynamischen Authentifizierungscode für die Zugriffsverwaltung generieren können. Diese patentierte Technologie ist in der Lage, auch in einer Umgebung außerhalb des Netzwerks eindeutige dynamische Codes zu generieren, wodurch die Angriffsfläche für Hacker entfällt. Die Codes reichen aus, um einen Benutzer selbst zu identifizieren. Daher verlassen sich die Unternehmen nicht auf die Verwendung anderer Technologien, wodurch weitere Kosten für Unternehmen reduziert werden.

Zur Unterstützung von Unternehmen während der COVID-19-Krise bietet swIDch eine kostenlose Testversion des OTAC SDK für 3 Monate an. Ein südkoreanischer Gründer von swIDch, Chang-hun, sagte in einem Interview: "Als Cybersecurity-Startup haben wir uns vorgenommen, einen weiteren schrecklichen Virus auf Ihrem Computer in einer Weise zu besiegen, die den aktuellen Umständen entspricht." Vor Kurzem wurde die Lösung von einem der führenden Telekommunikationsunternehmen in Asien mit mehr als 25.000 Mitarbeitern ausgewählt, um eine optimierte Zugangslösung für seine Telemitarbeiter bereitzustellen. Das Startup ist nun bereit, andere Unternehmen dabei zu unterstützen, diese beispiellose gemeinsame Zeit zu überstehen. Das Angebot gilt ab dem 27. April. Um sich für die kostenlose Testversion anzumelden, besuchen Sie covid19.swidch.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200428005010/de/

Contacts:

swIDch Ltd.

Su Hyun Luquet

+44 7951 409 765

info@swidch.com