Wirecard hat heute früh den Prüfbericht von KPMG veröffentlicht, bei dem es darum geht diverse Vorwürfe aufzuklären, Wirecard könnte an Buchungen vor allem in Asien rumgetrickst haben etc. Beim Klick an dieser Stelle finden Sie den 74 Seiten langen Bericht. Das Gesamtfazit sieht auf den ersten Blick doch recht gut aus. So sagt das Unternehmen, dass Zitat "belastende Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation nicht gefunden" wurden. In allen vier Prüfbereichen - den Geschäftsbereichen Dritt-Partnergeschäft (Third Party Aquiring / TPA) und Merchant Cash Advance (MCA) / Digital Lending sowie bei den Geschäftstätigkeiten in Indien und Singapur - hätten sich keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf geführt hätten, so Wirecard.

Wirecard entlastet - aber Bauchschmerzen bleiben

Positiv kann man zum Beispiel werten, dass KPMG zur Geschäftstätigkeit von Wirecard in Singapur keinen weiteren Prüfbedarf sehe, der über die bereits im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 erfolgten Untersuchung hinausgeht. Auch hätten sich hinsichtlich der Ausgestaltung des "Merchant Cash Advance" Geschäfts der Wirecard-Gesellschaften in der Türkei und in Brasilien keine Hinweise auf die rechtlichen Unzulässigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...