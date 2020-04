HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat dank einer Übernahme zum Jahresstart deutlich mehr umgesetzt. Das Wachstum aus eigener Kraft - also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte - fiel allerdings schwächer aus und und blieb hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Die Aktie geriet am Dienstagvormittag unter Druck, auch weil sich Symrise mit Aussagen zur Ergebnisprognose im laufenden Jahr zurückhielt.



Der Umsatz stieg im ersten Quartal dank der Übernahme des US-Spezialisten für Tierfutterzusätze ADF/IDF um rund 8 Prozent auf 917,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aus eigener Kraft betrug das Plus 2,3 Prozent, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Holzminden mitteilte.



Analysten wie Gunther Zechmann von Bernstein Research hatten sich mehr erhofft. So hatte Symrise 2019 auf organischer Basis noch um 5,7 Prozent zugelegt. Zechmann monierte auch fehlende Aussagen zum Gewinnziel. Allerdings äußern sich die Niedersachsen üblicherweise erst wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen zur Gewinnentwicklung.



2020 will Symrise aus eigener Kraft indes weiterhin schneller wachsen als der globale Duftstoffe- und Aromenmarkt, für den ein Plus von rund 4 Prozent erwartet wird. Das gelte, wenngleich sich die Entwicklung und der Einfluss von Covid-19 derzeit nur schwer abschätzen ließen. Das Unternehmen sei weiter weltweit im vollen Umfang operativ tätig und lieferfähig.



Die Langfristziele bis Ende 2025 bekräftigte Symrise ebenfalls: so soll der Umsatz auf 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro erhöht werden, mit einem jährlichen organischen Wachstum von im Schnitt 5 bis 7 Prozent.



Im abgelaufenen ersten Jahresviertel wuchs die Sparte Nutrition rund um Anwendungen für Lebensmittel, Heimtiernahrung und Probiotika mit einem organischen Erlösplus von 6,1 Prozent besonders stark. Alles inklusive schnellte der Umsatz hier dank der ADF/IDF-Übernahme sogar um rund 36 Prozent nach oben.



Die Sparte Scent & Care rund um Duftstoffe etwa für Parfüm und andere Kosmetika brachte es auf einen Umsatzanstieg aus eigener Kraft um etwas mehr als 1 Prozent. Hier lief es im Geschäft mit Düften im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum dieses Mal weniger gut, während das Menthol-Geschäft ordentlich wuchs. Der Geschäftsbereich Flavor profitierte derweil von der Nachfrage nach Zusätzen und Anwendungen für rund um Getränke sowie würzige Produkte, während die Nachfrage der Süßwarenindustrie ein wenig nachließ.



Der zuletzt deutlich gestiegene Aktienkurs geriet am Dienstag unter Druck. So fielen die Papiere am Vormittag um 1,79 Prozent auf 92,32 Euro. Allerdings hatten sie sich nach einem Einbruch um bis zu knapp 28 Prozent auf 72,10 Euro im Zuge des Corona-Crashs zuletzt deutlich erholt und waren bis fast auf das Vorkrisenniveau gestiegen./mis/nas/jha/

