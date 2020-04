Allianz an Unterstützung: Lukrative Long-Hebel

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse konnte die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) eine alte Unterstützung zurückerobern. Hier die Analyse:

"Rückblick: Vergangenen Freitag kam es in der Allianz-Aktie mit dem Rückfall unter 158,62 EUR zu einem bärischen Signal. Es bestand das Risiko, die seit Mitte März laufende Erholung zu beenden und eine neue Verkaufswelle zu starten. Dieses Risiko konnte gestern im Zuge der allgemein guten Stimmung am Aktienmarkt deutlich reduziert werden. In der Allianz-Aktie kam es zu einer Rückeroberung der alten Unterstützung, womit sich nun die Möglichkeit einer bullischen Flaggenformation zeigt. Noch steht diese aber auf wackeligen Beinen.

Ausblick: Spekulativ besteht in der Allianz-Aktie die Möglichkeit, dass sich die Erholung doch noch weiter in Richtung EMA 50 ausdehnt. Dafür sollten die Kurse heute nach Möglichkeit weiter durchstarten, während man auf der anderen Seite nicht nachhaltig unter ca. 158,50 EUR zurückfällt. Gelingt dies, locken wie bereits erwähnt, gut 170 EUR, wo man auf die nächsten Widerstände trifft. Erst wenn auch diese geknackt werden können, würde sich jedoch größeres Aufwärtspotenzial ergeben. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs nehmen die Risiken hingegen direkt wieder zu. Sollte es zu einem bärischen Flaggensausbruch kommen, dürften 146,96 EUR kurzfristig angelaufen werden."

Kann die Allianz-Aktie, die derzeit bei 162,36 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 170 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 165 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 165 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC0F3U8, wurde beim Allianz-Kurs von 162,36 Euro mit 0,72 - 0,73 Euro gehandelt.

Wenn die Allianz-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 170 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,05 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 154,3115 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 154,3115 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF07K07, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 162,36 Euro mit 0,90 - 0,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 170 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,56 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de