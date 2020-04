Im Crash ging's für alle Aktien runter, in der anschließenden Erholung konnten sich alle Aktien aufrappeln. Doch nun erleben wir ein differenziertes Verhalten an den Aktienmärkten: Die Corona-Verlierer geben schon wieder ab, während die Corona-Gewinner weiter zulegen.Wie Sie die beiden Gruppen unterscheiden können, zeige ich in Kapitel 02: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1741ch02Der wichtigste Vorwurf, der gemacht werden kann, ist, das man bis heute nicht für eine brauchbare Datenbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...