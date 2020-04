LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Ergebnisse des Duftstoff- und Aromenspezialisten seien im ersten Quartal schwächer als erwartet ausgefallen, hieß es von Experten des Instituts in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das geringe Wachstum rechtfertige die kürzlichen Kurssteigerungen nicht./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE000SYM9999

