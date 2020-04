Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im ersten Quartal 2020 im Zuge der Corona-Pandemie etwas gestrafft, allerdings in geringerem Maße als bei früheren Krisen. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, nahm zugleich die Nachfrage nach Unternehmenskrediten stark zu. Die Banken hatten bei der vorherigen Umfrage für das erste Quartal unveränderte Kreditstandards und einen Rückgang der Kreditnachfrage prognostiziert.

Nach Mitteilung der EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit lockereren Standards um 4 Punkte. Bei der Kreditnachfrage ergab sich ein Anstieg von 26 Punkten. Die EZB weist in ihrem Bericht darauf hin, dass die Straffung der Kreditstandards weitaus geringer ausfalle als während der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise, als Salden von 60 bzw. 30 Punkten verzeichnet wurden. Sie führt das auf die von ihr ergriffenen Maßnahmen und die bessere Verfassung der Institute zurück.

Für das zweite Quartal erwarten die Institute eine Lockerung ihrer Kreditstandards um 11 Punkte, was laut EZB an den staatlichen Stützungsmaßnahmen liegen dürfte. Für die Kreditnachfrage erwarten sie einen Anstieg um 77 Punkte, was der stärkste seit Beginn der Umfrage 2003 wäre.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dafür, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

Die Kreditstandards für Hauskaufkredite und Konsumentenkredite wurden etwas stärker gestrafft, und zwar um 9 bzw. 10 Punkte.

Laut EZB berichten die Banken, dass die langfristigen Refinanzierungsgeschäfte und die Ankaufprogramme (APP/PEPP) positiv auf Liquiditätspositionen und Marktfinanzierung sowie Kreditkonditionen und -volumina gewirkt hätten. Andererseits hätten die Anleihekäufe und der negative Einlagensatz die Profitabilität gemindert. Eine großer Prozentsatz der Banken gab demnach an, dass die teilweise Freistellung der Banken vom negativen Einlagensatz die Profitabilität gestützt habe.

