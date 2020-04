Trotz der Coronakrise dürften die Leerstände in Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen in der Schweiz künftig nicht zunehmen.Zürich - Trotz der Coronakrise dürften die Leerstände in Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen in der Schweiz künftig nicht zunehmen. Allerdings könnten bestehende Mieten etwas sinken. Büroflächen dürften allerdings künftig weniger gefragt sein. Mehrfamilienhäuser und Wohnhäuser sind gemäss einer aktuellen Studie der ZKB auch künftig als Investitionsobjekte "ein Fels in der Brandung ...

