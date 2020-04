Einhell Germany AG: Dividendenvorschlag bestätigtDGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Dividende Einhell Germany AG: Dividendenvorschlag bestätigt28.04.2020 / 10:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich."Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MMVO"Dividendenvorschlag bestätigtDie im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt:Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 19. Juni 2020 vorschlagen, eine zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,40 Euro je Vorzugsaktie und 1,34 Euro je Stammaktie auszuschütten.Nachdem sich die, durch die Corona-Krise verursachte schwierige Situation, in den letzten Tagen in einigen Ländern etwas entspannt hat und die Beschränkungen gelockert wurden, zeigt sich für den Einhell-Konzern wieder ein positiveres Bild auf den Märkten. Aufgrund dieser Tendenzen und der guten Ausstattung des Einhell-Konzerns mit liquiden Mitteln hat sich der Vorstand endgültig entschlossen der Hauptversammlung oben genannten Dividendenvorschlag zu unterbreiten.Landau/Isar, 28. April 2020Der Vorstand28.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1031309Ende der Mitteilung DGAP News-Service1031309 28.04.2020 CET/CEST