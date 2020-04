Strabag und ihre Tochtergesellschaft Züblin errichten den erweiterten Rohbau des Anlagebereichs Süd von FAIR. FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research - wird die weltweit einzigartige Teilchenbeschleunigeranlage für die Spitzenforschung an der Entwicklung des Universums und dem Aufbau der Materie. Mit FAIR kann Materie im Labor erzeugt werden, wie sie sonst nur im Universum vorkommt. Das Auftragsvolumen für den erweiterten Rohbau des Anlagenbereichs Süd für Züblin und Strabag liegt bei Euro 220 Mio. Der Baustart ist geplant für Juni 2020, die Fertigstellung für Sommer 2023. "Das Herzstück der Gesamtanlage ist der bereits im Bau befindliche unterirdische Kreisbeschleuniger mit einem Umfang von 1,1 km. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...