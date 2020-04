Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat den deutschen Mittelstand im März mit voller Wucht getroffen. Nach einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW verbuchte der Mittelstand im vergangenen Monat Umsatzeinbußen von insgesamt 75 Milliarden Euro. Daher bleiben laut KfW staatliche Hilfsmaßnahmen und KfW-Liquiditätsmaßnahmen für die kleinen und mittleren Unternehmen weiter nötig und hilfreich.

Geschäftsschließungen, Reisebeschränkungen und Kontaktverbote führten zu Umsatzeinbrüchen, schmelzenden Liquiditätspolstern und unsicheren Geschäftsaussichten. Die Situation bedrohe die Existenz vieler kleiner und mittlerer Unternehmen, so das Fazit der repräsentativen Sonderbefragung von KfW Research auf Basis des KfW-Mittelstandspanels von Anfang April.

"Die aktuelle schrittweise Rückführung der coronabedingten Eindämmungsmaßnahmen lässt auf eine Entspannung im Mittelstand hoffen. Viele Unternehmen können ihr Geschäft wieder aufnehmen", sagte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Doch eine Rückkehr zum Vor-Corona-Alltag wird für die meisten nicht reibungslos möglich sein, niedrigere Umsätze und Liquiditätsengpässe dürften die Mittelständler auch in den nächsten Wochen begleiten." Die staatlichen Hilfen seien weiter nötig. Denn sie federten die Folgen des coronabedingten Stillstands ab und ermöglichen es den Unternehmen, länger durchzuhalten.

Liquiditätsreserven noch bis Ende Mai

Über 2,2 Millionen Mittelständler (58 Prozent) verzeichneten im März Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen, so das Ergebnis der Umfrage. Im Durchschnitt ging den Unternehmen etwa die Hälfte (53 Prozent) der üblicherweise im März zu erwartenden Umsätze verloren. Das entspreche etwa 39.000 Euro je Unternehmen. Insgesamt büßte der Mittelstand damit im März etwa 75 Milliarden Euro oder 2 Prozent seiner Jahresumsätze ein, so die KfW-Berechnungen. Blieben die Umsatzeinbrüche weiterhin auf ähnlichem Niveau, dann reichten die eigenen Liquiditätsreserven bei der Hälfte der Unternehmen noch bis Ende Mai, schätzte die KfW.

Insgesamt waren kleinere Unternehmen etwas häufiger von Umsatzrückgängen betroffen als größere Mittelständler mit mehr als zehn Beschäftigten. Unter den Wirtschaftszweigen beklagten die Dienstleister am häufigsten Umsatzrückgänge. Gleichbleibende Umsätze verzeichneten vor allem größere Mittelständler - und mit Blick auf die Branchen vor allem Unternehmen aus dem Handwerk sowie Unternehmen des Baugewerbes.

Die Umsatzeinbrüche belasten die Liquidität der Firmen deutlich. Neben Umsatzeinbußen und Liquiditätsengpässen hat der coronabedingte Stillstand auch zu Störungen im Geschäftsbetrieb geführt, weil Mitarbeiter ausfallen.

Hilfreich in der aktuellen Corona-Krise seien allerdings die in den vergangenen Jahren erhöhten Rücklagen der Firmen. Im Durchschnitt sei die Eigenkapitalquote im deutschen Mittelstand zwischen 2002 und 2018 um 13 Prozentpunkte auf aktuell 31 Prozent gestiegen. "Die hohen Eigenkapitalquoten und die damit verbundene höhere Bonität dürfte den Unternehmen in der aktuellen Situation auch helfen, leichter an Fremdkapital zukommen, um etwaige Liquiditätsengpässe zu überbrücken", so die KfW.

Für die Studie wurden vom 6. bis 14. April rund 3.400 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro befragt.

