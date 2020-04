BERLIN (Dow Jones)--Vor der heutigen Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am zweiten Tag des Petersberger Klimadialogs haben die deutschen Maschinenbauer einen europäischen Ansatz bei der Klimapolitik gefordert. "Auch in der Corona-Krise bleibt die Klimakrise aktuell, und deshalb ist es richtig, bei längerfristigen Konjunkturprogrammen beides zu beachten, erklärte der klima- und energiepolitische Sprecher des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Matthias Zelinger. "Jedoch ist für die Zieldiskussion auf europäischer Ebene ein Prozess definiert, der nicht beliebig abgekürzt werden sollte. Dieser muss zu einer gesamteuropäischen Entscheidung führen."

Die Verbindung von wirtschaftlicher Wiederbelebung mit den Zielen des europäischen Green Deals sei unerlässlich, so Zelinger. Beides passe zusammen. "Dabei müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden, die nicht kleinteilige bürokratische Umsetzung erfordern, sondern den Wandel marktwirtschaftlich und technologieneutral anreizen", erklärte der VDMA-Experte. Die Entlastung klimafreundlicher Energieträger müsse deshalb zusammen mit einer perspektivisch kalkulierbaren Treibhausgas-Bepreisung zum Kern dieser Bemühungen werden.

Am Montag hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Auftakt des Petersberger Dialogs gefordert, mögliche Konjunkturpakete nach Ende der Corona-Pandemie konsequent auf Klimaschutz auszurichten. Zudem müssten die Zielvorgaben zur CO2-Minderung für 2030 erhöht werden. Statt bislang 40 Prozent sollte wie von der EU-Kommission vorgeschlagen eine Minderung von 50 bis 55 angestrebt werden, um Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Das würde auch deutlich höhere Klimaanstrengungen Deutschlands bedeuten, was Teile der Industrie ablehnen. Das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) ist bislang skeptisch und erklärte auf Anfrage, Änderungen an den nationalen Klimazielen müssten vom Kabinett beschlossen werden. Zudem müsse die Debatte auf EU-Ebene im Kreise der EU-Mitgliedstaaten geführt werden, was als langwierig gilt.

Umweltverbände verstärkten unterdessen den Druck auf Merkel, die deutschen Klimaziele zu erhöhen - und zwar um sogar 65 Prozent in den kommenden zehn Jahren. Es brauche "ein klares Bekenntnis der Bundeskanzlerin zu einer zeitnahen und substanziellen Anhebung des EU-Klimaziels bis 2030", erklärten der Deutsche Naturschutzring, der Naturschutzbund und der World Wide Fund For Nature (WWF). "Die derzeitige Krise muss Anlass sein, die nachhaltige Transformation der Europäischen Union endlich energisch und konsequent voranzutreiben. Ein Aufschieben von Klimaschutz aufgrund der gegenwärtigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise wäre vor dem Hintergrund der Klimakrise ein fatales Zeichen."

Der 11. Petersberger Klimadialog, der traditionell der Vorbereitung der UN-Klimakonferenzen im November dient, findet wegen der Corona-Krise ausschließlich als Videokonferenz statt. Die diesjährige COP 26 wurde ganz verschoben. Auf Einladung von Umweltministerin Schulze nehmen Amtskollegen aus rund 30 Ländern an der Konferenz teil. Neben Merkel wird ab 15:10 Uhr auch eine Rede von UN-Generalsekretär Antonio Guterres erwartet.

