FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2700 (3195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 996 (1001) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 669 (678) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 465 (520) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMA TARGET TO 2200 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SAINSBURY TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 170 (250) PENCE - BERENBERG RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 213 (200) PENCE - CITIGROUP RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('SELL') - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 376 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS WIZZ AIR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3410 PENCE - HSBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8110 (7770) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 70 (100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 410 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (2160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1710 (2160) PENCE - JEFFERIES RAISES STAGECOACH TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 85 (125) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS TESCO PRICE TARGET TO 260 (289) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1680 (1500) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 910 (770) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 350 (700) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BUNZL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1500 (2150) PENCE - UBS CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 610 (775) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2700 (2850) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS G4S TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 85 (235) PENCE - UBS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 110 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1350 (1450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4800 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 350 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 150 (185) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

