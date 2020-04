Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Umsatz von Manner gegenüber dem Vorjahr um +5,8% von 209,9 Mio. auf 222,1 Mio. Euro gesteigert. Sowohl in Österreich als auch im Export konnten annähernd gleiche Steigerungen realisiert werden. Durch die im Vergleich zu Österreich minimal geringeren Umsatzzuwächse im Ausland stellt sich die Exportquote von letztjährigen 58,4% gegenüber 58,1% in 2019 leicht rückläufig dar. 2019 ergaben sich sowohl das EBT mit 7,118 Mio. (Vorjahr: 7,636 Mio) als auch das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) mit 7,363 (Vorjahr: 8,127 Mio) leicht unter den Werten des Vorjahres. Hinsichtlich Umbau und Neuausrichtung des Standortes Wien sind in 2019 nur noch geringe Aufwendungen angefallen. Das Projekt wurde Ende 2019 abgeschlossen, wie das ...

