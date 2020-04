In nur drei Wochen hat Dolphin Technologies gemeinsam mit einem Team von NOVID20, einer österreichischen NGO, eine App zum Contact-Tracing von Corona Infizierten entwickelt.Wien - In nur drei Wochen hat Dolphin Technologies gemeinsam mit einem Team von NOVID20, einer österreichischen NGO, eine App zum Contact-Tracing von Corona Infizierten entwickelt. Der Quellcode wurde als Open Source zur Verfügung gestellt und steht Staaten und Ländern lizenzkostenfrei zur Verfügung. Die Lösung wurde in Georgien bereits der Öffentlichkeit präsentiert. Das Corona Virus ist...

