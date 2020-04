FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS hat im Auftaktquartal 2020 Nettowertberichtigungen für Kreditrisiken von 268 Millionen US-Dollar berichtet, davon 122 Millionen Dollar für ihre Investment Bank. Mit Blick auf die erwartete künftige Entwicklung erklärte die UBS, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr das Risiko von Kreditverlusten steigen sollte. In ihrer Präsentation zum ersten Quartal berichtete die UBS eine Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle von insgesamt 1,28 Milliarden Dollar.

Der Wettbewerber Credit Suisse hat vergangene Woche erklärt, 568 Millionen Schweizer Franken an Rückstellungen für Kreditrisiken in dem Dreimonatszeitraum gebildet zu haben. Die Wertberichtigungen der zweitgrößten Schweizer Bank lagen in dem Dreimonatszeitraum bei 444 Millionen Franken.

In den Vereinigten Staaten betrug die Risikovorsorge bei Goldman Sachs im ersten Quartal 937 Millionen Dollar, sie war damit nur wenig von den 1,07 Milliarden Dollar entfernt, die für das gesamte Vorjahr gebildet werden musste. JP Morgan und Wells Fargo mussten die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle zu Jahresbeginn noch deutlicher aufstocken. Zusammen stellten die beiden Institute mehr als 10 Milliarden Dollar für Ausfälle zurück.

In Deutschland teilte der Brachenprimus Deutsche Bank am Montag mit, dass sich die Risikovorsorge im ersten Quartal auf 0,5 Milliarden Euro von 140 Millionen im Vorjahreszeitraum erhöht hat.

April 28, 2020 05:35 ET (09:35 GMT)

