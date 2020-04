Zürich (www.fondscheck.de) - Im Schatten der Coronavirus-Auswirkungen bleibt nicht viel Platz für andere Themen, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland von Swisscanto Asset Management International S.A.Doch gerade die Pandemie stelle unter Beweis, wie sinnvoll der Faktor Nachhaltigkeit auf allen Ebenen sei. Gesellschaftliches Zusammenrücken habe wieder an Bedeutung gewonnen und Klima sowie Umwelt würden, wenn auch gezwungenermaßen durch politische Restriktionen, durch den Verzicht von Flügen, Reisen und vielem mehr geschont. Daher könne mitten in der Covid-19-Krise testiert werden: Nachhaltigkeit sei wichtiger denn je und sollte beim Investieren nicht fehlen. Dies würden mehr und mehr der vielen Anbieter erkennen und entsprechend den Weg für Investoren ebnen, aus einer zunehmenden Auswahl an nachhaltigen Produkten wählen zu können. ...

