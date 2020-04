FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an seinen starken Wochenauftakt angeknüpft und weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 1,93 Prozent auf 10 866,24 Punkte. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer ein neues Erholungshoch seit dem Tiefpunkt des Corona-Crashs Mitte März erreicht.Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 1,18 Prozent auf 22 849,88 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand 2 Prozent im Plus."Immer mehr Länder gehen, wenn auch nur sehr kleine, Schritte aus dem Lockdown heraus in Richtung Normalität", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Auch wenn der Weg bis dahin noch sehr weit sei, verstärke sich an den Börsen mit den Lockerungsmaßnahmen auch die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung.Am Dax-Ende brachen die Papiere von Wirecard um rund 19 Prozent ein. Der erhoffte Befreiungsschlag durch die KPMG-Sonderprüfung der Bilanz blieb aus. Der Zahlungsdienstleister selbst sieht sich weiter entlastet. In den Prüfbereichen hätten sich für die Jahre 2016 bis 2018 nach wie vor keine substanziellen Feststellungen ergeben, die Korrekturen erforderlich gemacht hätten. Allerdings hätten die Prüfer von KPMG bei Wirecard Dokumentations- und Organisationsschwächen festgestellt. Diese seien vom Konzern bereits identifiziert worden. Auch Analyst Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan befürchtete, dass der Bericht die Zweifler nicht zufrieden stellen wird.Die Anteilsscheine der Lufthansa legten um mehr als zwei Prozent zu. Der "Business Insider" hatte unter Berufung auf Quellen aus dem Konzern berichtet, dass die Bundesrepublik rund neun Milliarden Euro in den schwer angeschlagenen Konzern pumpen werde. Händler blieben angesichts der aktuell noch unbestätigten Aussagen jedoch eher abwartend und bewerteten die kolportierten Neuigkeiten vorsichtig. Erst am Donnerstag hatte der Konzern eingestanden, dass man sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten könne.Im MDax zogen die Papiere von Siltronic um rund sieben Prozent an. Eine starke Chipnachfrage stützte den Hersteller von Halbleiterwafern im ersten Quartal. Zudem hält das Unternehmen trotz der Corona-Krise an der Dividende fest.Die Anteilsscheine von Kion aber brachen nach der Vorlage der Quartalszahlen am Index-Ende um mehr als acht Prozent ein. Der Gabelstapler-Hersteller bekam die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Während der Auftragseingangseingang positiv überrascht habe, hätten der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan./la/fba--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---DE0007472060, DE0008232125, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000WAF3001, DE000KGX8881