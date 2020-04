Europas Börsen haben am Dienstag mit klaren Kursgewinnen an den bereits starken Wochenstart angeknüpft.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag mit klaren Kursgewinnen an den bereits starken Wochenstart angeknüpft. Die Diskussion um Lockerungen in der Corona-Pandemie beflügelte weiter. Der EuroStoxx 50 kletterte zurück über die Marke von 2900 Punkten und stand kurz vor dem Mittag mit 1,63 Prozent im Plus bei 2929,03 Zählern. In Paris legte der Leitindex Cac 40 um 1...

