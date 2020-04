Bern (ots) - Der Automobil Club der Schweiz ACS und der Schweizerische Camping- und Caravanning Verband SCCV nutzen ihre Synergien und gehen eine Partnerschaft ein. Die Mitglieder beider Verbände verbindet die Mobilität und das Engagement für Camping und Caravanning in der Schweiz. Deshalb möchten die beiden Partner zukünftig enger zusammenarbeiten. Dabei sollen sowohl die Mitglieder des ACS als auch diejenigen des SCCV in den Genuss der Mitgliedschaftsvorteile des jeweils anderen Verbands kommen.Gerade in Zeiten, wo Ferien im Ausland in Frage gestellt sind, dürfte der Boom im Schweizer Campingsport sich noch weiter verstärken. Der ACS ist stolz, durch die Partnerschaft mit dem Schweizerischen Camping- und Caravanning Verband SCCV, seinen Mitgliedern zusätzliche Clubvorteile bieten zu können. So werden ACS Mitglieder, die im Besitz einer ACS Camping Card sind, zukünftig dieselben Leistungen erhalten, wie die Mitglieder des SCCV. Umgekehrt kommen die Mitglieder des SCCV in den Genuss von Sonderkonditionen, wenn Sie dem ACS beitreten. Die ACS Mitgliedschaft beinhaltet unter anderem auch den Pannendienst für Campingfahrzeuge bis 9 Tonnen.Zusätzlich werden die beiden Partner in den Verbandszeitschriften des jeweils anderen die Mitglieder mit Fachberichten und Expertentipps unterstützen. Als weiterer Mehrwert erhalten die Mitglieder beider Verbände einen Spezialrabatt auf die angebotenen Fahrkurse. Zukünftig ist auch geplant, gemeinsame Fahrkurse anzubieten. Zudem wird der ACS am Suisse Caravan Salon 2020 in Bern als Mehrwertpartner des SCCV an dessen Stand präsent sein.Roland Wyss, Präsident a.i. des SCCV begrüsst diese Partnerschaft sehr: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen auf eine interessante Zeit. Wir sind stolz, für unsere Mitglieder weitere Vorteile und auch Sicherheit geschaffen zu haben."Genauso sieht das der Generalsekretär des ACS, Fabien Produit: "Mit dieser Partnerschaft können wir einen grossen Mehrwert für unsere Camping-affinen Mitglieder schaffen. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit, die für beide Seiten eine Win-win-Situation ist."Pressekontakt:Fabien Produit, Generalsekretär ACS, Tel. 079 625 88 68,fabien.produit@acs.chOriginal-Content von: ACS Automobil Club der Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003636/100846791