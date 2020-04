DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck verlegt seine Hauptversammlung ins Internet. Das Dax -Unternehmen nutze die neuen gesetzlichen Möglichkeiten, um sein Aktionstreffen am 28. Mai online auszurichten, teilte Merck am Dienstag in Darmstadt mit. Die Hauptversammlung werde vollständig und öffentlich im Internet übertragen. Dort stimmen die Anteilseigner auch über die Dividende von 1,30 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr ab.



Merck hatte im März angekündigt, seine ursprünglich für den 24. April geplante Hauptversammlung wegen des Coronavirus zu verschieben. Damit folgt der Konzern dem Beispiel vieler Unternehmen, die ihre Aktionärstreffen zum Gesundheitsschutz online durchführen. Den Anfang als erster Dax-Konzern machte Bayer am Dienstag. Weil bei Hauptversammlungen Tausende Menschen zusammenkommen, erlaubt der Gesetzgeber Aktiengesellschaften in Deutschland wegen der Pandemie erstmals "virtuelle Hauptversammlungen"./als/DP/jha

