Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor voreiligen Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gewarnt und zugleich in Aussicht gestellt, dass ab Mai wieder Gottesdienste stattfinden könnten. "Wenn es zu einer zweiten großen Infektionswelle käme und wir dann noch drastischere Maßnahmen ergreifen müssten als heute, wäre der Schaden für alle noch viel größer", hob er bei einer Pressekonferenz in Stuttgart hervor. "Das bitte ich immer zu bedenken."

Am Donnerstag und dann am 6. Mai würden die Ministerpräsidenten in Videokonferenzen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abhalten, wobei man am Donnerstag zunächst über die Lage beraten und "nur kleinere Änderungen machen" werde. Vereinbart werden solle eine Öffnung der Gottesdienste unter Bedingungen ab Anfang Mai. "Darauf werden wir uns mit Sicherheit einigen", sagte Kretschmann.

Merkels Sprecher Steffen Seibert hatte bereits am Vortag vor zu großen Erwartungen an die am Donnerstag geplante Konferenz gewarnt und nur "sehr begrenzte Beschlüsse" angekündigt. Die Konferenz komme zu früh, um die Auswirkungen der jüngsten Ladenöffnungen zu beurteilen. Für Konsequenzen daraus und für weitere Beschlüsse sei der 6. Mai "das richtige Datum".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.