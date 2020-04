Bern (awp/sda) - Die schweizweiten Störungen bei der Übermittlung von Daten beim Kabelnetzbetreiber UPC vom Montagabend sind behoben. Lediglich bei einzelnen Kunden könne es allenfalls noch zu leichten Beeinträchtigungen als Folge der Störung kommen, teilte UPC am Dienstag mit.Die Störung trat am Montagabend in der ganzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...