Der Nettoumsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche - also etwa ohne die inzwischen abgestoßene Augenheil-Sparte Alcon - stieg laut einer Mitteilung des Konzerns im ersten Quartal 2020 währungsbereinigt um 13 %. Sowohl bei den patentierten Medikamenten als auch im Bereich Generika unter dem Namen Sandoz fielen die Zuwächse zweistellig aus. Zu den größten Wachstumsträgern zählten dabei das Herzmittel Entresto (plus 62 %), die monoklonalen Antikörper Cosentyx (plus 19 %) sowie das Brustkrebs-Medikament Kisqali (+ 82%). Auch Biopharmazeutika wuchsen zeigten mit einem Umsatzanstieg von 31 % auf 450 Mio. US-Dollar starke Wachstumszahlen, insbesondere in Europa.

Vorratskäufe sorgen für Gewinnschub

