Mit einem Plus von zeitweise mehr als 12 Prozent zählte die Aktie der Lufthansa heute Morgen erneut zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Schon gestern hatte die Kranich-Aktie mit einem Kurssprung von über 10 Prozent glänzen können. Auslöser dieses Comebacks dürften Medienberichte gewesen sein, nach denen sich die die Lufthansa und die Bundesregierung auf einen Rettungsplan geeinigt haben. Der Bund soll sich demnach mit rund neun Milliarden Euro an der Fluggesellschaft beteiligen. Zuvor hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Lufthansa als "systemrelevant ...

