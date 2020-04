Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero, der angesichts geschlossener Restaurants und Social-Distancing-Empfehlungen in vielen Ländern langfristig als einer der Gewinner der Corona-Pandemie gesehen wird, hat in der Krise neue Kundengruppen wie Ältere gewonnen. Das Neukundenwachstum - also Kunden, die tatsächlich erstmals eine Bestellung aufgaben -, legte im Zeitraum 11. März bis 26. April um 10 Prozent zu. Darunter waren auch ältere Neukunden, die zuvor nicht zu den typischen Kunden des Online-Marktplatzes gehörten.

Den Online-Marktplatz hat der MDAX-Konzern, der mit Essenslieferplattformen in 42 Ländern außerhalb Deutschlands präsent ist, angesichts der erwartet starken Online-Nachfrage nach Medikamenten und Lebensmitteln auf Partner wie Apotheken und Lebensmittelgeschäfte erweitert. In den letzten drei Märzwochen dockten mehr als 1.500 Lebensmittelläden und Geschäfte wie Apotheken sowie mehr als 50.000 Restaurants an die Online-Plattform an. Insgesamt sind auf Delivery Hero nun mehr als 500.000 Restaurants vertreten, in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Lateinamerika und Asien.

Viele Restaurants haben angesichts der Corona-Krise ihren Online-Bestell- und Lieferservice ausgebaut, und Delivery Hero habe einige kostenlose Services für die Restaurantpartner ausgebaut, so Östberg. Aber viele werden die Krise nicht überstehen.

"Diese Krise wird Auswirkungen auf die Restaurants haben", das Ausmaß werde unter anderem von den behördlichen Einschränkungen und Auffanglösungen in den einzelnen Ländern abhängen, so Östberg. Im Nahen Osten seien die Maßnahmen besonders restriktiv.

Künftig will Delivery Hero bei ultraschnellen Bestellungen wachsen, deren Ausführung rund 15 Minuten dauern soll. Dafür gibt es bereits ein neues Netzwerk von 109 sogenannten Dmarts, also lokalen Warenhäusern in unmittelbarer Nachbarschaft, in 9 Ländern der Regionen MENA, Asien und Lateinamerika. Bis Jahresende sollen es weltweit 400 Dmarts geben, sie sollen laut Östberg auch nach Europa kommen.

Im ersten Quartal steigerte die Delivery Hero SE den Umsatz um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro, die Zahl der Bestellungen verdoppelte sich auf 239 Millionen, der Bruttowarenwert legte um 56 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu.

