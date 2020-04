FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von MTU haben in einem insgesamt festen Markt am Dienstag eine kleine Erholung geschafft. Nachdem die Papiere des schwer von der Corona-Krise getroffenen Triebwerkherstellers tags zuvor selbst im starken Marktumfeld links liegen gelassen wurden, kletterten sie nun um gut 5 Prozent auf 116,45 Euro. Damit entfernten sie sich wieder etwas von ihrem Krisentief von vor sechs Wochen bei 97,76 Euro. Im Pandemie-Crash hatten sie über 60 Prozent verloren.



Den Papieren half am Dienstag eine mit "Neutral" nun weniger negative Einstufung der Investmentbank Exane BNP Paribas bei einem Kursziel von 110 Euro. Andere Experten hatten zuletzt bis zu 140 Euro aufgerufen und kaum einer signalisiert noch größere Rückschlagsrisiken./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

